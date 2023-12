Kritik an der Kreisumlage Beckingen investiert in Schulen, Kitas und die Feuerwehr

Die Gemeinde Beckingen plane, in den beiden nächsten Jahren insgesamt etwa 14,5 Millionen Euro zu investieren. „Selbstverständlich haben Investitionen in Kindergärten und Schulen nach wie vor oberste Priorität“, sagte Collmann und nannte als Beispiele die Kindergärten in Beckingen, Düppenweiler, Erbringen und Oppen. „Es sind aber auch Mittel in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro für unsere Freiwillige Feuerwehr vorgesehen.“ Investiert werde zudem in die Fertigstellung des Neubaugebietes in Düppenweiler, Infrastrukturmaßnahmen sowie in Sport und Kultur, etwa in den Saargarten.