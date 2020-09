Corona : Saar-Kirchen wollen Weihnachten draußen feiern

Saarbrücken Um bei dem erwarteten Besucherandrang an Weihnachten die Corona-Regeln einhalten zu können, denken viele Kirchengemeinden im Saarland über alternative Gottesdienstformen und -orte nach.

So will die evangelische Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken die Weihnachtsgottesdienste auf den Ludwigsplatz verlegen, wie die Referentin der evangelischen Kirchenkreise an der Saar, Rieke Eulenstein, am Dienstag sagte. Eine andere Gemeinde verhandle mit einem Supermarkt, um auf dessen Parkdeck den Weihnachtsgottesdienst feiern zu können. Die evangelische Kirchengemeinde Landsweiler-Schiffweiler bemühe sich um eine Rundfunklizenz für einen Radiogottesdienst.