Der Illinger Armin König ist dienstältester Bürgermeister im Saarland : Ein Kämpfer kämpft mit Morddrohungen

Kunst hilft in der Krise: Armin König (CDU), Bürgermeister von Illingen, im Rathaus. Dort traut er nicht nur Paare, er spielt bei Hochzeiten auch Klavier. Foto: Oliver Dietze

Illingen Armin König aus Illingen ist der dienstälteste Bürgermeister des Saarlandes, bekannt wie ein bunter Hund – und umstritten.

Das mit dem Handstand am Neujahrsempfang wollte er eigentlich lassen. Seiner Frau Steffi zuliebe, die meinte, mit Ü-60 müsse mal Schluss sein mit den Waghalsigkeiten. Doch dann hatte den ehemaligen Kunstturner doch wieder der Hafer gestochen – und Armin König zeigte, was er drauf hat. Hoch das Bein! Applaus! Wirklich wundern kann das nicht. Gib diesem Mann eine Bühne – und er trabt davon wie der berühmte alte Zirkusgaul, der die Trompete hört.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich selbst mal so gesehen, der Illinger Bürgermeister (CDU) lässt irgendwann im Gespräch den Begriff „Rampensau“ für sich fallen. Durchaus stolz. Denn es gab Zeiten, da war er Gymnasiast, in denen König sich große Auftritte nicht zutraute, obwohl er sich nur zu gerne als „Faust“ oder „Macbeth“ gesehen hätte – Beifall umtost. Heute ist er zweifelsohne ein Meister öffentlicher Inszenierungen, vorzugsweise in der Rolle des Störers, Mahners und Besserwissers. Ein Mann im Dauer-Kampfmodus, ein König der Schlagzeilen, Motto: Keiner fragt, König antwortet. Für die Medien sind die zuspitzenden Äußerungen des Illinger Verwaltungschefs gern genommene Bonbons. Denn König legt sich am liebsten mit den großen Tieren an, mit der Familie Bruch etwa, deren Globus-Ansiedlungspläne auf dem Neunkircher Betzenhöllen-Gelände er durchkreuzte. Oder mit der RAG, gegen deren Grubenwasserflutungspläne er vor Gericht zog.

König kritisiert aber nicht nur, beispielsweise die Trierer Bistumsreform von Bischof Stephan Ackermann, er entwickelt auch gerne Vorschläge – zum Saarbrücker Stadion-Neubau, dem saarländischen ÖPNV oder auch zur Vermögenssteuer-Politik der CDU auf Bundesebene. Alles nur Geltungsdrang, gar Profilierungszwang? So einfach gestrickt ist dieser Mann nicht, den man auf den ersten Blick für einen typischen Saarlodri halten kann: leutselig, dauergutgelaunt, kommunikativ.

Doch dann das, gleich zu Beginn des Gesprächs in seinem Rathaus-Büro: „Es gibt hierzulande viel zu viel Mainstream!“. Der eben noch charmant-umgängliche König verwandelt sich in ein vor Temperament sprühendes HB-Männchen, redet sich in Rage, über „Verhinderungs-Bürokraten“ auf höherer Ebene. König, der grundsätzlich über den engen kommunalen Horizont hinweg denkt, Themen wie Demografie oder Inklusion aufgreift, bevor sie breit diskutiert werden, diesem Mann ist schleierhaft, warum das Saarland nicht mehr Pionier-Mut zeigt, warum hier das Meiste alles so kleinlaut läuft, statt die überregionale Förderkulisse und Aufmerksamkeit zu suchen.

So wie König das in seiner Kommune macht, wenn er für die Neugestaltung der Höll-Industriebrache beispielsweise beim Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) des Bundesbauministeriums andockt. Weil er, das Cleverle, weiß wie’s geht, seit er in Speyer Verwaltungswissenschaft studiert und seinen Doktor gemacht hat. Nicht vor seinem Amtsantritt, sondern elf Jahre danach, und nach einem bereits abgeschlossenen Studium der Germanistik und Sport.

Als sich König 1996 als Bürgermeister bewarb, hatte er den Gedichtband „Wüstensturm und Sonnenkönig“ veröffentlicht und arbeitete nach einem Volontariat bei der Saarbrücker Zeitung als Nachrichtenredakteur beim Saarländischen Rundfunk. Nicht genügend Bürgermeister-Expertise? „Ich hatte den Eindruck, dass man mich als Politiker nicht ernst nahm.“

Doch so darf man König nicht kommen. Also bohrte er sich in die Rechtsgrundlagen der Verwaltung. Ehrgeiz ist nämlich Königs zweiter Vorname seit er sich in einer sportlichen Turner-Familie gegen seinen vier Jahre jüngeren Bruder beweisen musste, der Richtung Bundesliga an ihm vorbeizog. Später wurde er Landesvizemeister und selbst Trainer: „Das musste ich mir erkämpfen.“ Das Sich-Durchbeißen scheint ein Lebensthema, was bedeutet: König kann Disziplin. Aber ach, es wohnen zwei Seelen in seiner Brust: „Ich bin nun mal ein Paukenschläger und Freigeist. Ich polarisiere“, sagt er.

König zieht dafür ein Vorbild heran, Heiner Geißler (CDU), Unangepasstheit war dessen Zier. Auch König stimmte als Gemeinderatsmitglied 1984 zweimal mit der SPD gegen die eigene Partei. Seitdem nennt mancher CDU-Kollege König eine Nervensäge und einen Dauer-Querulanten, Königs rote und grüne Kontrahenten schütteln meist nur mit dem Kopf. Ablehnung und Amüsement, diese Resonanz-Mischung erklärt sicher auch, warum man König, der die Kommune Illingen immerhin vier Mal für die CDU holte, höhere Weihen auf Landesebene versagte. Intendant des Saarländischen Rundfunks wäre er gerne geworden, als Regionalverbandspräsident-Kandidat wurde er nur kurz gehandelt.

Überraschenderweise hat der leistungsverliebte König seinen Frieden damit gemacht: „Das Bürgermeisteramt war für mich nie ein Sprungbrett. Ich konnte als Bürgermeister hundert Millionen Euro investieren. Welcher Minister hat diese Gestaltungsmöglichkeit?“ Zudem sieht sich König in der Poleposition: „Die meisten machen Politik über Mehrheit und Macht, für mich ist sie Kommunikation. Ich habe nie etwas nur durch die CDU erreicht, sondern immer nur, weil ich die Öffentlichkeit auf meiner Seite hatte.“ Wobei König nicht verschweigt, dass er nie der „80-Prozent-Bürgermeister“ war. Bei der letzten Wahl 2019 folgten ihm nur 56,1 Prozent der Illinger.

König hat nun mal eine Spaltpilz-Wirkung, Segen und Fluch ist das. Letzteres stellte sich in krasser Weise erstmals vor zwei Jahren heraus, dann wieder im Februar dieses Jahres: König erreichten Briefe mit Morddrohungen, unterschrieben mit „Kommando Walter Lübcke“, sie verwiesen also auf die Ermordung des Kasseler CDU-Regierungspräsidenten. Seitdem überwacht die Polizei Königs Wohnhaus. Der sagt: „Diese Schreiben haben mich in die Seele getroffen. Dass da einer schreibt, ich knalle dich und deine Familie ab. Dieser Hass lässt sich nicht nachvollziehen. Man grübelt dauernd, was habe ich getan, dass ich das verdiene?“

König spricht von „Körper- und Seelenverwundungen“. Er berichtet über das, was er selbst kaum versteht: Dass er morgens manchmal nicht aufstehen will, sich mitten am Tag plötzlich wie gelähmt fühlt, nachts in Panik aufwache, und dann sei da diese Traurigkeit: „Ich bin nicht mehr der Alte. Ich habe das verloren, was meine Stärke war, meine Unbefangenheit.“ König holte sich Hilfe beim Psychologen, hält es für wichtig, über psychische Beschädigungen zu sprechen, um der gesellschaftlichen Bagatellisierung von Bedrohung und Stalking entgegen zu wirken.

Durch die Krise half und hilft das, was König seit seinem 16. Lebensjahr im Innersten zusammenhält: Kunst und Kultur. König verfasst immer noch Gedichte, spielt Trompete und Klavier, Ballettfan ist er außerdem. Wen wundert’s, dass er zugleich auch Illinger Kulturamtschef ist, für das Programm in der Illipse zuständig – und also auch für Populäres. Ausschließlich nach seinem Kopf geht’s dabei allerdings nicht. Das erfuhr König, nachdem er die Januar-Operette aus dem Spielplan streichen wollte – Bürgerprotest. Eine seiner wenigen Niederlagen, nicht die deprimierendste. Die da wäre? Ein Doppelschlag gegen ihn von Umweltminister Reinhold Jost (SPD) und Innenminister Klaus Bouillon (CDU) vor der Landespressekonferenz. König hatte im Globus-Ansiedlungs-Streit den Rücktritt eines Staatssekretärs gefordert. „Völliger Schwachsinn!“, meinten die Minister. „Das tat weh für einen, der sich gerne durchsetzt“, so König heute.

Den öffentlichen König wird es ab 2025 nicht mehr geben. Im September 2019 wählten ihn die Bürger für weitere zehn Jahre, doch diesen Auftrag kann und wird er nicht erfüllen. Mit 68 ist Schluss. Kaum zu glauben, dass „der König von Illingen“ überhaupt nicht in Erwägung zieht, „den Bulli zu machen“. Als der heute 72-jährige Innenminister Klaus Bouillon (CDU) in St. Wendel als Bürgermeister ausscheiden sollte, wurde eine Amtszeitverlängerung über eine „Lex Bouillon“ diskutiert. König wäre doch genau der Richtige, diese Debatte neu zu befeuern. Will er nicht. Nachdenklich sagt er: „Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, ob ich meine übliche improvisierte Fastnachtsrede, für die ich in Reimen sprechen muss, noch schaffe.“