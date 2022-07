Saarland Schlusslicht bei Bildungsausgaben : Arbeitskammer fordert neue Bildungsoffensive

Foto: dpa/Arno Burgi

Saarbrücken Mehr Personal, mehr Angebote in der Schulsozialarbeit, der Sprachförderung und Inklusion sowie in den Kitas. Nur so gelingt laut Arbeitskammer Chancengleichheit.