Barocken Charakter transportieren

Blieskastel soll als attraktiver, familienfreundlicher Wohn- und Arbeitsort sowie als Faire Stadt in der Biosphärenregion Bliesgau vermarktet werden – mit neuen Stadtmarketing-Produkten, kombiniert mit fairen Erzeugnissen. In einem Pressegespräch stellten Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener, Hauptamtsleiter Jens Welsch und die kommunale Frauenbeauftragte Sandy Will mit City Icons die neue und originelle Idee mit Pfiff vor.

„Bürgerinnen, Bürger, Kurgäste sowie Touristen sind bekennende Blieskastel-Fans und fragen daher oft nach Produkten aus Blieskastel, seit dem 8. März 2017 Fairtrade Town, zum Verschenken oder einfach als Erinnerung an die Stadt“, erklärte Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener und betonte: „Es entstand daher die Idee, neue städtische Produkte zum Stadtmarketing, gemeinsam mit fairen Produkten, zum Verkauf anzubieten. Da es in Blieskastel selbst keinen Eine- Welt-Laden gibt, können so bei der Stadt hochwertige Faire Produkte angeboten werden.“ Kaffeetassen, Frühstücksbrettchen, Baumwolltaschen und Coffee to go Becher mit City Icons können ab sofort im Haus des Bürgers erworben werden.

Aber was sind City Icons? „Die Firma Panocity aus Salzgitter hat für die Stadt Blieskastel City Icons entworfen, welche auf den neuen Marketing-Produkten zu finden sind. City Icons sind kleine Piktogramme, die stilisiert und jeweils in einer Farbe, verschiedene geschichtsträchtige Symbole aus Blieskastel aufgreifen und abbilden. Dazu wurde auf die bereits vorhandenen Fotos der Homepage, aus dem städtischen Archiv sowie vom Verkehrsamt zurückgegriffen, 15 Fotos in Piktogramme umgewandelt.

Hierbei handelt es sich um barocke Motive von Blieskastel, die jeder kennt, etwa die Orangerie, die Rathäuser, Schlosskirche, Kloster, protestantische Kirche, Gollenstein, Tor vom Blieskasteler Kreisel und natürlich Marianne von der Leyen sowie ihr Gatte Franz Karl. Somit haben die City Icons-Produkte einen hohen Wiedererkennungswert“, freute sich Sandy Will, die Ideengeberin. Die City Icons seien jung und frisch und würden auch die jüngere Generation ansprechen. „Und sie transportieren sehr gut den barocken Charakter von Blieskastel über die barocken Motive. Die Gestaltung ist originell und deshalb hat sich die Stadt Blieskastel dafür entschieden“, sagt Will.

Man kennt bereits aus Großstädten Gestaltungsvarianten mit den Schriftzügen der jeweiligen Stadt. Das gibt es jetzt schon sehr oft, aber die City Icons sind neu und Blieskastel war die erste Stadt, die sich für dieses Motiv interessierte und es beauftragt hat“, sagt Bürgermeisterin Faber-Wegener. Angeboten werden verschiedene Varianten, die Bürgerinnen und Bürger ansprechen und als fertiges Geschenk gekauft werden können.

„Unter dem Hashtag Blieskastel FAIR führt können verschiedene, hochwertige fair gehandelte Produkte in kleinen Geschenkkörben zusammengestellt und beim Servicecenter der Stadt Blieskastel erworben werden. Auch Bliestaler oder Eintrittskarten können mit City Icons-Produkten als Geschenk gekauft werden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Sandy Will.