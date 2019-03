Gastgeber für die ungewöhnliche Aktion ist die Gärtnerei Zeller am Weiher in Niederwürzbach. Am Samstag und Sontag, 23. und 24. März, jeweils zwischen 11und 19 Uhr, hat der traditionsreiche Gartenfachbetrieb seine Gewächshäuser für pflanzen- und kunstinteressierte Besucher geöffnet. Insgesamt 23 bildende Künstlerinnen und Künstler, vorwiegend aus dem Saarpfalz-Kreis, haben an beiden Tagen ihre Werke in den Treibhäusern von Gärtnermeister Christian Zeller installiert. Musikalisch begleitet wird die Ausstellung von vier Bands: Samstag, 12.30 Uhr, „Gaby Klees“ und 16 Uhr: Trio „Ça va?!. Am Sonntag, 13 Uhr, spielen „Passion two“, und 16 Uhr „Uwe Rosar & Ava“. Eine Sektbar gibt es auch. Der Eintritt ist frei. Die Niederwürzbacher Ortsvorsteherin Petra Linz hat die Schirmherrschaft für das „Treibhaus-Event“ übernommen.

Weitere Informationen bei Katharina Baarss, Vorsitzende Kulturstammtisch Blieskastel, info@kultur-blieskastel.de