Saar-Universität : Saarbrücker Physiker lösen Rätsel der Haftkraft der Bakterien

Saarbrücken Auf wasserabweisendem Material kleben die Erreger besonders gut. Neue Beschichtungen sollen Krankenhauskeime künftig besser in Schach halten.

Bakterielle Biofilme können sich auf allen Oberflächen bilden, zum Beispiel auf Türgriffen und Lichtschaltern. Physiker der Saar-Universität haben jetzt untersucht, warum die Bakterien besonders gut an Materialien haften, von denen Wasser abperlt und besonders schlecht an Oberflächen, die von Wasser benetzt werden. Im Mittelpunkt standen dabei Bakterien der Art Staphylococcus aureus. Sie sind eine der häufigsten Ursachen für Infektionen, die Patienten während eines Krankenhausaufenthaltes bekommen. „Die einzelnen Bakterien sind in diesen Biofilmen selbst gut geschützt vor Antibiotika und der menschlichen Immunabwehr. Daher ist es so gefährlich, wenn sie sich zum Beispiel auf Implantaten ansiedeln und nach einer Operation dort Infektionen verursachen“, erläutert die Experimentalphysikerin Professor Karin Jacobs. Wichtig sei es daher, die Bildung von Biofilmen von vornherein zu verhindern.