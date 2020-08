MINT-Fächer : Mentoren-Programm für Mädchen an der Saar-Uni

Saarbrücken Schülerinnen ab der neunten Klasse können sich bis 31. Oktober für das Mentoren-Programm Mento-MINT 2021 an der Saar-Uni bewerben. Die Hochschule will damit junge Frauen ermutigen ein Studium in den sogenannten MINT-Fächern – dazu gehören Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – aufzunehmen.

