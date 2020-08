Zuschuss für Studierende : Corona-Überbrückungshilfe um einen Monat verlängert

Berlin Studierende, die in der Pandemie in finanzielle Not geraten sind, können auch für den Monat September einen Antrag auf einen nicht rückzahlbaren Corona-Zuschuss des Bundes beim örtlichen Studierendenwerk stellen, erklärt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

