Finanznot der Studierenden : Hohe Ablehnungsquote bei Corona-Hilfe

Berlin/Saarbrücken Rund 200 000 Anträge auf Corona-Überbrückungshilfe des Bundes wurden bis am Freitag für die Monate Juni, Juli und August bei den örtlichen Studentenwerken in Deutschland gestellt.

Im Saarland wurde bei 1479 bis Montag eingegangenen Anträgen nur in 570 Fällen Überbrückungshilfe gewährt. 864 Anträge wurden abgelehnt, bei 45 steht eine Entscheidung noch aus. Die hohe Ablehnungsquote im Saarland von fast 60 Prozent war bereits im Juli nach einer kleinen Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg an das BMBF Thema. Ein Grund dafür könnte der Umstand sein, dass die Hochschulen und das Land zuvor bereits Förderprogramme aufgelegt hatten, mit denen die größte Not einiger Studierende schon gelindert worden sei, sagt Savelkouls-Diener. Zudem seien viele schlicht schon vorher arm gewesen, die Förderung beziehe sich aber nur auf akute Notlagen, die sich erst in der Krise ergeben haben.