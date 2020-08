Zentrum für lebenslanges Lernen : Digitalisierung im Gasthörer-Kurs

Saarbrücken Was genau meint eigentlich das viel besprochene Wort Digitalisierung? Wie kann digitaler Wandel gelingen und welche Chancen bietet er? Darüber spricht Patricia Hilbig am 7. Oktober in einem eintägigen Kurs am Zentrum für lebenslanges Lernen der Saar-Uni.

