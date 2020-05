Masterstudiengang Border Studies : Informationen für Studieninteressierte

Saarbrücken Wer sich für den trinationalen Masterstudiengang Border Studies an der Saar-Uni interessiert, kann am Donnerstag ab 11 Uhr in einem Live-Chat über das Videokonferenz-Programm Zoom den Dozenten Fragen zum Studium stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von np