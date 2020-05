Max-Planck-Institut für Informatik : Hohe Auszeichnung für Christian Theobalt

Saarbrücken Professor Christian Theobalt, Forscher am Saarbrücker Max-Planck-Institut für Informatik, ist Preisträger des Outstanding Technical Contribution Award. Der Preis wird jedes Jahr von der European Association for Computer Graphics verliehen.

Theobalt erhalte ihn „für Pionierarbeiten zur Erfassung und Wiedergabe menschlicher Modelle“, erklärt das Max-Planck-Institut für Informatik. Mit seiner Arbeitsgruppe entwickelt Theobalt am Max-Planck-Institut in Saarbrücken Algorithmen, die Bewegungen realer Szenen dreidimensional und in Echtzeit vermessen und analysieren. Ein Fokus liege hierbei auf der Erkennung von Personen.