Umfrage : Wie Studierende mit der Corona-Krise zurechtkommen

Online-Vorlesungen statt Präsenzpflicht ist an deutschen Hochschulen derzeit die Regel. Viele Studierende fürchten laut einer Umfrage, dass Corona negative Auswirkungen auf den Studienerfolg hat. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Köln Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie Hochschüler mit den Verhaltensregeln in der Pandemie umgehen und was sie besorgt.

Ihre universitäre und finanzielle Situation während der Corona-Pandemie bereitet vielen Studierenden in Deutschland Sorgen. Rund die Hälfte fürchtet, dass ausfallende Vorlesungen und Prüfungen sowie die schwierige Vorbereitung zu schlechten Noten führen. Das hat eine Umfrage des Personalanbieters Studitemps und der Universität Maastricht unter rund 15 500 Studierenden in Deutschland ergeben.

Etwa 52 Prozent der Befragten gaben an, finanzielle Einbußen zu haben, weil Nebenjobs in der Krise weggebrochen sind. Laut Angaben des Deutschen Studentenwerks arbeiten zwei Drittel der Studierenden neben dem Studium, bevorzugt in Cafés und Restaurant sowie im Einzelhandel. Diese Branchen sind besonders von der Pandemie betroffen.