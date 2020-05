Corona-Pandemie : Senat der Saarbrücker HTW hat weitreichende Erleichterungen für Studierende beschlossen

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Corona-Pandemie stellt auch Studierende vor Herausforderungen. Die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft reagiert darauf mit großem Entgegenkommen bei den Prüfungen.

In einer Sondersitzung hat der Senat der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) am vergangenen Mittwoch die Studien- und Lehrbetriebsordnung (SLBO) an die besondere Situation während der Corona-Pandemie angepasst und dabei umfangreiche Erleichterungen für die Studierenden beschlossen.