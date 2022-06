Corona im Saarland : Deshalb bleiben Werte zum Wochenstart unverändert – Deutschland-Zahlen sinken

Foto: dpa/Tom Weller 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Inzidenz im Saarland und auch in ganz Deutschland ist am Montag wenig aussagekräftig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Wochenende jetzt keine Corona-Zahlen mehr.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag, 20. Juni, keine neuen Corona-Zahlen für das Saarland gemeldet. Bereits am Wochenende wurden keine aktuellen Daten veröffentlicht. „Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt“, schreibt das Institut in einer Mitteilung auf dem offiziellen Corona-Dashboard. Mögliche geringfügige Änderungen an den Zahlen beruhen lediglich noch auf einer Änderung des Bezugszeitraumes der 7-Tage-Inzidenz.

Im Saarland meldet nur der Landkreis Merzig-Wadern noch jeden Tag neue Zahlen. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 363,4. Wegen Fronleichnam und dem Brückentag wurden bereits keine Zahlen an das RKI übermittelt. Die Inzidenz sank in den letzten Tagen dementsprechend deutlich ab. Da auch sonntags keine Zahlen mehr übermittelt werden, ist erst am Dienstagmorgen wieder mit neuen Corona-Zahlen zu rechnen.

Vergleiche der Daten sind bereits seit längerem schwierig aufgrund des sich verändernden Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle schwankt aufgrund der lückenhaften bis fehlenden Übermittlung am Wochenende schon seit Wochen stark – die Inzidenz-Werte sind damit deutlich verzerrt. Experten gehen außerdem seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Die Corona-Zahlen für Deutschland