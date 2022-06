Aktuelle Corona-Zahlen : RKI meldet auch nach dem Brückentag keine Corona-Zahlen für das Saarland

Saarbrücken/Berlin Der Inzidenzwert im Saarland ist am Samstag deutlich gesunken. Den zweiten Tag in Folge liegt der Rückgang daran, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) keine Neuinfektionen für das Saarland übermittelt bekommt. Grund sind der Feier- und Brückentag.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag, dem 18. Juni, erneut keine Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Noch am Donnerstag waren 1499 Neuinfektionen gemeldet worden. Der Grund scheint der Brückentag nach Fronleichnam zu sein. Für alle anderen Bundesländer meldet das RKI in seinem Dashboard heute wieder Neuinfektionen. Im Saarland sind damit weiter 325 175 Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie verzeichnet. In Verbindung mit dem Virus verstorben sind 1702 Menschen. Die Inzidenz sinkt aufgrund der Nicht-Meldungen auf 454,8.