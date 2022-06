Über zwei Promille Alkohol im Blut : Rettungsaktion auf dem Bostalsee: Beinahe Ertrunkener zeigt sich gegenüber Helfern aggressiv

Strandbad Gonnesweiler Auf dem Bostalsee haben zwei Tretbootfahrer einen betrunkenen Mann aus dem Wasser gerettet. Doch statt dankbar, zeigte dieser sich aggressiv.

Auf dem Bostalsee haben zwei Tretbootfahrer einen betrunkenen Mann aus dem Wasser gerettet. Der Mann habe sich am Sonntagnachmittag plötzlich an das Boot geklammert und sei kurz vor dem Ertrinken gewesen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.