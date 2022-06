Qualm aus Keller : Brandalarm im Evangelischen Krankenhaus in Saarbrücken – Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Brandalarm im Evangelischen Krankenhaus in Saarbrücken – Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Saarbrücken Aufregung im Evangelischen Krankenhaus in Saarbrücken. Die Feuerwehr rückte nach einem Brandalarm mit einem Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften aus.

Großeinsatz für die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden im Evangelischen Krankenhaus in Saarbrücken: Gegen 5 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft einen Brand im Kellergeschoß eines Nebengebäudes des Krankenhauses. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte, informierte der Pförtner die Feuerwehr umgehend über das Ereignis. Die Leitstelle schickte ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräfte an den Unglücksort.