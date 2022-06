Corona-Zahlen auf Stand des Vortages : RKI meldet an den Wochenenden keine Corona-Zahlen mehr

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Wochenende jetzt keine Corona-Zahlen mehr. Das geht aus einer Mitteilung auf dem Corona-Dashboard des RKI hervor.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag, dem 19. Juni, keine neuen Corona-Zahlen gemeldet. „Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt“, schreibt das Institut in einer Mitteilung auf dem offiziellen Corona-Dashboard. Mögliche geringfügige Änderungen an den Zahlen beruhen lediglich noch auf einer Änderung des Bezugszeitraumes der 7-Tage-Inzidenz.