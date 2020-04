Corona-Krise : Luxemburg führt Maskenpflicht ein

Premier Xavier Bettel hat Exit-Szenario vorgestellt. Es geht ab Montag los.

Lange Zeit wurde darüber diskutiert, zuerst schloss die Regierung sie aus, aber jetzt kommt sie doch: In Luxemburg gilt ab Montag die Maskenpflicht überall, wo sich ein Zwei-Meter-Abstand nicht einhalten lässt. Das haben Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert angekündigt. Das gilt dann beim Einkaufen, bei den Gängen zur Post, zur Bank und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahrgäste sind verpflichtet einen Mundschutz zu tragen. Dabei kann es sich um eine medizinische oder eine selbst genähte Maske handeln. Laut Bettel verfügt das Land über einen Vorrat von sechs bis sieben Millionen Masken. Diese werden jetzt an die Gemeinden verteilt, die sie dann an die Bürger weitergeben sollen.