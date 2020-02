Kostenloser Nahverkehr : Das Großherzogtum feiert die „Kirsche auf dem Kuchen“

Luxemburg Mit dem kostenlosen Nahverkehr, den Luxemburg diesen Samstag einläutet, beschreitet die Regierung Neuland. Ein Signal auch an die Nachbarn, sagt ein Experte.

Das Projekt sorgt für Aufmerksamkeit. Luxemburg ist das erste Land auf der Welt, in dem der komplette Nahverkehr kostenlos ist. Zur Präsentation des Vorhabens im Depot der hauptstädtischen Tram am Rande des Messegeländes auf dem Luxemburger Kirchberg sind fast 100 Journalisten gekommen, aus aller Welt. Der luxemburgische Verkehrsminister François Bausch genießt das Interesse, dass das vor fast eineinhalb Jahren beschlossene Projekt der Regierung aus Liberalen, Grünen und Sozialisten hervorruft. Auch wenn ausgerechnet der Grünen-Politiker nicht von Anfang ein Befürworter des kostenlosen Nahverkehrs war. Daher spricht er bei jeder Gelegenheit davon, dass das Ganze nur die „Kirsche auf dem Kuchen“ sei. Der Kuchen wird aber erst noch gebacken.

Mittlerweile hat sich Bausch damit auch angefreundet. Weil weltweit darüber geredet werde, sei es einfacher, auch die Verkehrswende umzusetzen, sagt er. Und die kostenlose Nutzung von Bussen und Bahnen, die an diesem Samstag mit einem großen Festival gefeiert werden soll, betrachtet der Grünen-Politiker auch als Geschenk an die Luxemburger – die wohl noch einige Jahre die Baustellen ertragen müssen.

Das sieht auch der ehemalige Trierer Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim so. Im Gegensatz zu Bausch glaubt er aber, dass die Nachfrage nach ÖPNV in Luxemburg nun deutlich ansteigen wird. Allerdings sei ein solches Projekt in einem überschaubaren Land wie dem Großherzogtum mit einem landesweit einheitlichen Tarif vergleichsweise einfach umzusetzen. In Deutschland ginge das allenfalls in einzelnen Städten. Trotzdem gehe von Luxemburg ein Signal aus. Auch hierzulande müssten die Tarife für Bus und Bahn einfacher und günstiger werden. Er wirbt für 365-Euro-Tickets.