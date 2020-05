Nach Wartungsarbeiten : Block 3 des Akw Cattenom wieder am Netz

Block 3 des Akw Cattenom wieder am Netz

Nach Wartungsarbeiten ist am Montag, 4. Mai, Block 3 des lothringischen Atomkraftwerks (Akw) Cattenom wieder hochgefahren worden. Wie der Betreiber, der französische Energiekonzern EdF, mitteilte, war die Produktionseinheit am Sonntag, 26. April, abgeschaltet worden, damit der Stromnetzbetreiber RTE planmäßige Wartungsarbeiten an seinen Leitungen durchführen kann.