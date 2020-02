Im Leserauftrag nachgefragt : IHK-Mitgliedschaft wegen Solaranlage

Homburg Ein Leser moniert, dass er nach dem Kauf einer Photovoltaik-Anlage der Industrie- und Handelskammer beitreten muss und fürchtet eine Beitragspflicht. Die IHK relativiert das. Auch eine aktuelle Gesetzesänderung spielt eine Rolle.

Die eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren, um damit unabhängiger von Stromanbietern zu werden. Seit Jahren verfahren auch im Saarland viele Immobilienbesitzer derart, nutzen den produzierten Strom für den Eigenbedarf und speisen überschüssige Energie ins öffentliche Stromnetz. Doch das brachte unlängst für einen Leser aus Erbach auch unangenehme Begleiterscheinungen: Weil er sich eine solche Anlage anschaffte, schrieb ihn die Industrie- und Handelskammer (IHK) an und begrüßte ihn als Neumitglied. Er befürchtet, dass das nun ein erster Schritt ist, um schließlich auch Beiträge an die IHK überweisen zu müssen. Und er fürchtet, dass es vielen Nutzern solcher Photovoltaik-Anlagen ähnlich geht und diese ungefragt Beiträge berappen.

Einen kleinen Haken gibt es: Man wird nicht in jedem Fall automatisch von den Beiträgen freigestellt, sondern man sollte sie sicherheitshalber beantragen. Ein entsprechendes Formular liege einem Standard-Begrüßungsschreiben der IHK an Neu-Mitglieder bei. Pleines: „Liegen uns Zahlen vom Finanzamt vor und sind diese unter 5200 Euro, wird das Mitglied automatisch freigestellt. Nur in den Fällen, in denen uns keine Zahlen vorliegen und uns das Mitglied nicht mitteilt, dass es unter 5200 Euro liegt, erfolgt keine automatische Freistellung.“