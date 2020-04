Nach Wartungsarbeiten : Block 1 des Akw Cattenom wieder am Netz

Cattenom Am Freitag ist Block 1 des umstrittenen Atommeilers im französischen Cattenom wieder in Betrieb genommen worden. Der Reaktor war wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet worden.

Nach Wartungsarbeiten ist am Freitag, 24. April gegen 17.30 Uhr, Block 1 des lothringischen Atomkraftwerks (Akw) Cattenom wieder hochgefahren worden. Wie der Betreiber, der französische Energiekonzern EdF mitteilte, war die Produktionseinheit am Donnerstag, 16. April, für Wartungsarbeiten an der Umwälzpumpe abgeschaltet worden. Die Pumpe befinde sich im Maschinenraum, also außerhalb der nuklearen Zone, betonte EdF.