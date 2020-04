Situation an der Grenze : Pendler dürfen im Saarland einkaufen

Saarbrücken Je nach Bundesland gelten für die Grenzgänger unterschiedliche Regeln. In manchen Fällen droht ein hohes Bußgeld. Das sorgt bei den Betroffenen für Verunsicherung.

Ein Bild macht zurzeit im Netz die Runde. Vor allem bei vielen Grenzgängern, die in Frankreich leben und in Deutschland arbeiten, sorgt das Foto für Verunsicherungen. Es zeigt einen Anhang vor einem deutschen Supermarkt, wonach Bürger mit einem Wohnsitz im Ausland nicht berechtigt sind, dort einzukaufen. Ob das Bild echt ist und wenn ja, wo diese Aufnahme entstanden sein soll, lässt sich nicht verifizieren. Die darauf gezeigte Discounterkette konnte eine Anfrage unserer Zeitung bis Redaktionsschluss „aufgrund der aktuellen Situation“ aus Zeitgründen nicht beantworten.

Anders ist die Situation in Rheinland-Pfalz. Als das Robert-Koch-Institut (RKI) Ende März die Nachbarregion Grand Est zum Risikogebiet erklärt hat, erließ die rheinland-pfälzische Landesregierung strikte Regeln für den Pendelverkehr an der französischen Grenze. „Beschäftigte und Berufspendler aus RKI Risikogebieten, wie zum Beispiel Grand Est haben, zwar weiterhin die Möglichkeit, ihrer Berufstätigkeit in Rheinland-Pfalz nachzugehen. Sie müssen sich aber unmittelbar zum Arbeitsort oder zum Wohnort begeben“, heißt es auf der Internetseite der Landesregierung. Sie dürfen diese Fahrten weder zum Einkaufen noch zu Freizeitzwecken unterbrechen oder diese aus diesen Grünen unternehmen. Diese Verordnung trat am 22. März in Kraft „Werden Menschen aus RKI Risikogebieten trotzdem in Rheinland-Pfalz angetroffen, können Bußgelder bis zu 25 000 Euro verhängt werden“, heißt es weiter.