Kostenpflichtiger Inhalt: Wird Lothringen zur "roten Zone"? : 4309 Corona-Sterbefälle in Grand Est – Zahl der neuen Patienten nimmt ab

Die Anzahl der neuen Corona-Patienten in der Grenzregion Grand Est nimmt ab. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

In der Grenzregion Grand Est geht die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, weiter zurück.

Zurzeit werden 3987 in den Kliniken behandelt, also 183 weniger als am Vortag (29. April). 573 Patienten unter ihnen bedürfen einer intensivmedizinischen Betreuung. Hier ist der Wert im Vergleich zum Tag davor um 32 Intensivpatienten zurückgegangen. Die Zahl der Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in der Region auf 4309 (2863 in den Kliniken, 1446 in den Pflegeheimen).

Die meisten Covid-Patienten befinden sich weiterhin in den Krankenhäusern der elsässischen Départements Haut-Rhin (Colmar) und Bas-Rhin (Straßburg) mit jeweils 867 und 887 Erkrankten in Behandlung. An dritter Stelle kommt das Département Moselle (Metz) mit Grenze zum Saarland. Dort befinden sich zurzeit 823 Menschen in stationärer Behandlung aufgrund einer Corona-Erkrankung. Das sind 54 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen werden dort zur Stunde 116 Patienten mit einem schweren Verlauf der Erkrankung versorgt, hier ist ein Rückgang um 11 Patienten innerhalb der letzten 24 Stunden zu verzeichnen. 652 Männer und Frauen sind in den Krankenhäusern des Départements Moselle seit Anfang der Corona-Epidemie im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus gestorben.

In der Grenzregion Grand Est, die in Frankeich neben dem Pariser Umland am zweitstärksten von der Epidemie betroffen wurde, wurde der Höhepunkt der Welle vor circa einem Monat erreicht. Dennoch gilt frankreichweit weiterhin eine strenge Ausgangssperre, um eine zweite Ansteckungswelle zu verhindern. Erst ab dem 11. Mai sollen die ersten Lockerungen eintreten. In manchen Départements könnten die zurzeit geltenden Regeln aber länger beibehalten werden. Auf welche Départements von Grand Est dies zutreffen wird, ist noch nicht bekannt.