Open-Air : 1300 Fans feiern Tim Bendzko am E-Werk in Saarbrücken

Foto: Marko Völke

Saarbrücken Bei bestem Sommerwetter feierten am Freitag 1300 Fans am Saarbrücker E-Werk den Auftritt von Tim Bendzko.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

„Am seidenen Faden“ heißt einer der Hits von Tim Bendzko, bei dem er am Freitagabend von seinen 1300 Fans am Saarbrücker E-Werk gefeiert wurde. Was viele von ihnen dagegen vorher nicht wussten war, dass auch das Open-Air der Popmusikers buchstäblich am seidenen Faden hing: „Dass wir heute Abend hier sind, ist ein Weltwunder“, verriet er. Denn sein Schlagzeuger fiel krankheitsbedingt aus.

Doch dann fand sich kurzfristig Ersatz, Bendzko konnte seinen Song „Jetzt bin ich ja hier“ anstimmen und in Saarbrücken „nur noch kurz die Welt retten.“

Foto: BeckerBredel 66 Bilder Kultstadtfest 2022 in Saarbrücken: So war der Auftakt am Freitag

Eröffnet wurde der Konzertabend von Stanovsky. Der Solo-Musiker genoss den „Hochsommer in Saarbrücken“ und stellte sein neues Album „Tiefenrausch“ live vor. Neben überwiegend melancholischen Songs erinnerte er sich in dem Lied „Plattenbau“ an die erste durchgefeierte Nacht nach der Corona-Hochzeit.

Pandemiebedingt mussten auch viele Fans von Tim Bendzko lange auf den mehrfach verschobenen Auftritt warten: „Wir haben uns die Karten schon vor zwei Jahren gekauft“, sagte Tabea (15), die mit ihrer Clique extra aus Trier gekommen war. Sie verfolgten seine Karriere schon von Anfang an. Nun konnten sie ihr Idol endlich zum ersten Mal live erleben. „Er macht coole Musik und ist sympathisch“, erklärten Luisa und ihre Freundinnen aus Saarbrücken, was sie an dem Chartstürmer besonders mögen.

Nach den beiden Konzerten von Revolverheld und Pietro Lombardi & Friends startete das Open-Air vor dem E-Werk am Donnerstag mit der Folk-Punk-Band Dropkick Murphys vor 1600 Besuchern in seine zweite Woche. Nach Tim Bendzko soll Rapper Sido dann am Sonntag für den krönenden Abschluss sorgen – und zwar auch von den Besucherzahlen her. Denn zu seinem Auftritt werden über 6000 der insgesamt zirka 15 000 Zuschauer der 2022er-Ausgabe der Open-Air-Reihe erwartet. Restkarten gibt es noch.