Wo die Fernwärmeversorgung ausfällt – und warum : Deshalb haben heute und morgen tausende Haushalte in Saarbrücken kein heißes Wasser

Deshalb haben heute und morgen tausende Haushalte in Saarbrücken kein heißes Wasser

Service Saarbrücken Das Heizkraftwerk Römerbrücke in Saarbrücken muss repariert und gewartet werden. Deshalb wird die Versorgung mit heißem Wasser und Fernwärme eingestellt. Diese Stadtteile und Straßenzüge sind betroffen.

Die Stadtwerke Saarbrücken arbeiten von Freitag, ab 16 Uhr, bis zum Samstagmorgen, 10 Uhr, am Heizkraftwerk Römerbrücke. Da die Arbeiten laut Stadtwerke im laufenden Betrieb nicht möglich sind, muss die Fernwärmeversorgung in Teilen von St. Johann und auf dem Eschberg abgeschaltet werden. Häuser mit Warmwasserbereitung haben in diesem Zeitraum kein heißes Wasser.