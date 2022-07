Frauen-EM : Die DFB-Frauen ziehen viele in ihren Bann

Einfach mitreißend: Nicole Anyomi, Lena Oberdorf, Sophia Kleinherne und Sara Däbritz (von links) feiern nach dem 2:0-Erfolg gegen Spanien den vorzeitigen Einzug ins EM-Viertelfinale. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/Memmler

Merzig-Wadern An diesem Samstag steht für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft das letzte Vorrunden-Spiel bei der EM an. Den Viertelfinal-Einzug hat sie bereits geschafft. Die Trainer in unserer Region zollen dem Team großen Respekt.