Lions-Hilfe Homburg Saarpfalz : 9000 Euro für den guten Zweck

Zweibrücken Die Lions-Hilfe Homburg Saar-Pfalz veranstaltet bereits zum 12. Mal ihre Adventskalender-Aktion und unterstützt mit dem Erlös verschiedene Projekte in der Region.

Der Verein als gemeinnützige Organisation des Lions-Clubs Homburg Saar-Pfalz hatte erneut zur traditionellen Weihnachtslotterie in Gestalt eines Adventskalenders aufgerufen. Das Besondere an der Aktion ist, dass sie Menschen in vielerlei Hinsicht glücklich machen kann. Im Türchen Nummer 1 befindet sich nämlich eine Losnummer, mit der man automatisch an einem Gewinnspiel teilnimmt. Insgesamt 260 Sachpreise und Warengutscheine der teilnehmenden Unternehmen im Gesamtwert von über 8000 Euro waren dieses Jahr ausgelobt.