Merkur-Fotorätsel : Zweibrücken, deine Vororte!

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Zum heutigen Fotorätsel gibt es dieses Mal ein bisschen Panorama bei einem kurzen Moment Sonnenschein aus der Umgebung. Denn auch das ist Zweibrücken, mit seinen Vororten: Feldwege, Spazierwege, Ruhe und der Blick von oben. Doch wo wurde dieses Bild aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

So gut wie erraten wurde unser voriges Rätsel: Das Bild der Dame, die Liebe erbricht, befindet sich in der Rosengartenstraße. Mit ihrer Lösung „in der Fußgängerzone“ war Mirjam Kerzel am nächsten dran. nlg/Foto: nlg