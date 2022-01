Leichtathletik : Hallen-Saarlandmeisterschaft für die Saarpfalz-Talente

Emely Rothfuchs vom TV Homburg, deutsche U 16-Meisterin über 300 Meter, startet in Saarbrücken. Foto: Imgao Images Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Niederpruem via www.imago-images.de

Saarbrücken/Homburg/Blieskastel Bei den Hallen-Saarlandmeisterschaften gehen am Samstag an der Saarbrücker Sportschule auch Leichtahtleten aus dem Saarpfalz-Kreis an den Start. Der Bliesdalheimer Raphael Motsch ist der Favorit im 60-Meter-Lauf. Er geht mit der besten Meldezeit an den Start.

Motsch tritt zudem in der 4 x 200-Meter-Staffel des SV Saar 05 Saarbrücken und im Weitsprung an.

Bei den jungen Sprinterinnen ist der Saarpfalz-Kreis mit zwei Top-Talenten des TV Homburg vertreten. Emely Rothfuchs, die 2021 in Hannover deutsche U16-Meisterin über 300 Meter wurde, und Ksenia Helios steigen über die 60 Meter der Altersklasse U 20 in den Startblock. Rothfuchs läuft zudem über die 200 Meter. Außerdem gehen beide in der 4 x 200-Meter-Staffel von Saar 05 gemeinsam an den Start. Das Team aus Saarbrücken stellt sogar noch ein zweites Staffel-Quartett über diese Distanz. Dort laufen Paula Breininger aus Blieskastel und Annika Grieser aus Bliesdahlheim mit.