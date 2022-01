Handball : Zwangspause für SGH im Titelkampf

Kreisläufer Patrick Bach (am Ball) und sein TV Homburg treten am Samstag beim HV Vallendar an. Foto: Mohr/FNS

St Inbgert/Homburg/Niederwürzbach Spiel der Saarlandliga-Handballer aus St. Ingbert abgesagt. TV Niederwürzbach will mit Heimsieg raus aus dem Tabellenkeller. Oberligist TV Homburg muss nach Vallendar.

Die Handballer der SGH St. Ingbert mussten im Titel-Dreikampf der Saarlandliga eine unfreiwillige Pause einlegen. Die für Freitagabend angesetzte Partie des Tabellenzweiten beim Zehnten HG Saarlouis II wird corona-bedingt auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben, teilte die SGH mit. St. Ingbert bleibt an diesem Spieltag also nur die Zuschauerrolle, wenn Spitzenreiter HSG TVA/ATSV Saarbrücken (Heimspiel gegen den Tabellenneunten HSG Ottweiler-Steinbach) und der Dritte SV 64 Zweibrücken II (Heimspiel gegen den Tabellensechsten HSG Dudweiler-Fischbach) im Titelkampf vorlegen können.

Der Vorletzte TV Niederwürzbach möchte seinen Aufwärtstrend zu Hause bestätigen. Der TVN, der mit einem Kantersieg bei der HSG Dudweiler-Fischbach (33:23) ins Jahr gestartet war, erwartet am Samstag um 18.30 Uhr den Tabellenfünften HC Dillingen-Diefflen in der Würzbachhalle und kann mit einem Sieg einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller tun. Der TVN ist übrigens bereits am Mittwoch erneut gefordert. Um 20.30 Uhr steht das Nachholspiel beim Tabellendritten Zweibrücken II auf dem Programm.

Auch die Oberliga-Handballer vom TV Homburg sind am Wochenende gefordert. Allerdings auswärts. Der Tabellendritte, der sein letztes Heimspiel mit 26:25 gegen die SG Saulheim gewann, tritt an diesem Samstag um 18 Uhr beim Siebten HV Vallendar an. Die Chancen der Homburger (21:7 Punkte), Spitzenreiter VTV Mundenheim (28:0) noch abzufangen, sind zwar gering. Am Samstag, 5. Februar, empfängt der TVH die VTV aber zum Spitzenspiel und könnte den Rückstand zumindest auf fünf Punkte verkürzen.