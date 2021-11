Corona : Kein Impfzentrum, dafür zweimal pro Woche der Impfbus

Der Impfbus am 9. August am Hilgardcenter in Zweibrücken. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Zusätzlich hat sich eine Reihe von Hausärzten bereiterklärt, auch Menschen zu impfen, die nicht zu ihrem Kundenstamm gehören.

Das Zweibrücker Impfzentrum wird nicht in seiner ursprünglichen und bekannten Form reaktiviert (wir berichteten). Stattdessen wird das Impfangebot des Impfbusses deutlich ausgeweitet. „Der Impfbus kommt ab Dezember zwei Mal pro Woche und wird sein Impfangebot in den Räumlichkeiten des ehemaligen Impfzentrums anbieten“, erklärt Oberbürgermeister Marold Wosnitza.

Die Stadtverwaltung begrüßt die Ausweitung des Angebotes durch das Land ausdrücklich. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass wir eine bessere Koordination, auch bei den Boosterimpfungen, brauchen und dass das Impfen im Impfbus in den Wintermonaten keine optimale Lösung ist. Ich freue mich daher sehr, dass wir die Räumlichkeiten des ehemaligen Impfzentrums reaktivieren können und so eine Art Impfzentrum light anbieten können“, so Wosnitza weiter. Beim seinem Stopp in Zweibrücken vergangene Woche war der Impfbus regelrecht überrannt worden.