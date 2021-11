Unsicherheiten zu groß : Stadt sagt den Weihnachtsmarkt ab

Nach 2020 fällt der Weihnachtsmarkt in Zweibrücken nun zum zweiten Mal aus. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Null G? 2G? 3G? Rathaus und Organisator bedauern, dass die Planungssicherheit fehlt — das Aus für den Budenzauber.

Schluss. Aus. Vorbei. Die Überlegungen der vergangenen Tage, ob der Zweibrücker Weihnachtsmarkt als „Null G“-Veranstaltung durchgeführt wird oder vielleicht doch unter „2G“- oder „3G-Bedingungen“ haben sich erledigt. Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Organisator Heiko Saberatzky haben am Freitagmittag Pressemitteilungen versandt und bekanntgegeben: Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Wosnitza und Saberatzky betonen, dass sie das sehr bedauern. Aber, so machen beide deutlich: Die Planungssicherheit fehlt. Egal, ob der Markt ohne „G-Regeln“ stattgefunden hätte (also offen für alle Besucher, ohne Abstands- oder Maskenregeln) oder als „3G“-Markt (für Geimpfte/Genesene und Getestete) oder gar als „2G“ (Geimpfte und Genesene). Als „2G-Markt“ war er übrigens ursprünglich geplant, bis Stadt und Organisator dank neuer, liberalerer Vorgaben aus Mainz, erfreut auf Null-G umschwenkten (wir berichteten).