Impfaktion in Merzig : Booster-Impfung erfreute sich auch in Merzig großer Beliebtheit

Eine lange Schlange hatte sich vor dem ehemaligen Reisebüro Voyages Emile Weber in der Merziger Fußgängerzone gebildet. Foto: Martin Trappen

Merzig Bis zum Ronellenfitsch reihten sich die Menschen in der Schlange vor dem ehemaligen Reisebüro Voyages Emile Weber in der Merziger Fußgängerzone am Dienstag. In den Räumen hat sich in dieser Woche das mobile Impfteam des Impfzentrums West eingerichtet, um Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen anzubieten.