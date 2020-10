Neue Bürgerinitiative : Bubenhausen in den Fokus rücken

Bubenhausen Neue Bürgerinitiative will historische Bedeutung für die Gestaltung der Zukunft nutzen.

Nur wenige wissen, dass in Bubenhausen das Hambacher Fest vorbereitet wurde. Einzig eine Tafel an der Apotheke erinnert an die Bedeutung des Zweibrücker Stadtteils für die Demokratie in Deutschland. Nun will eine neu gegründete Bürgerinitiative die historischen Ereignisse nutzen, um den Ort wieder stärker in den Fokus der Stadtplanung zu rücken.