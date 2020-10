Rätseln Sie mit! : Wenn alle Brünnlein fließen

Wo mag unsere Fotografin wohl das heutige Rätselmotiv gefunden haben?

Ruhig und gleichmäßig strömt das Wasser aus diesem Brunnen. Um ihn herum befinden sich Sitzbänke, von denen aus man dem Strom des Wassers zusehen kann. Doch wo befindet sich dieser Brunnen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.

Und auch unser letztes Fotorätsel wurde erraten. Die beiden Sitzbänke in historisches Kulisse befinden sich in Hornbach, direkt an der Stiftskirche St. Fabian. Als erstes wusste Mirjam Kerz die richtige Antwort. nlg/Foto: nlg