Institut warnt: Viele Unternehmen verkraften dies nicht : Wirtschaft befürchtet zweiten Lockdown

Frankfurt/Main Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung befürchtet einen zweiten Lockdown. Er warnt: Viele Betriebe würden diesen nicht überleben.

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Deutschland steigt und steigt. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen 7334 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet – ein neuer Rekordwert.

Angesichts dieser Entwicklung sind bei dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, die Sorgen groß. Fratzscher rechnet damit, dass es ein zweites Mal große Beschränkungen des Geschäftslebens in Deutschland geben wird. „Ich fürchte, wir werden einen zweiten Lockdown erleben. Nicht so rigoros, nicht so stark wie im ersten, aber er wird kommen“, sagte Fratzscher am Freitag im Hessischen Rundfunk.