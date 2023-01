IBES-Krimi : Zieht Martin Semmelrogge doch noch ins Dschungelcamp?

Martin Semmelrogge ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Bekannt wurde er unter anderem durch die Serie „Die Vorstadtkrokodile“ oder den Kinoklassikern „Das Boot“ und „Bang Boom Bang“. (Archivbild) Foto: RTL

Drogen, Diebstahl, Pleite – zuletzt machte Martin Semmelrogge vor allem Negativ-Schlagzeilen. Er fehlte beim Abflug ins Dschungelcamp. Warum die Australier ihn nicht ins Land lassen - und welche Hintertür es gibt.

Update vom 19. Januar: RTL hatte am Montag noch das Dschungelcamp-Aus für Martin Semmelrogge verkündet. Doch wie die Bild jetzt berichtet, gibt es eine Hintertür für den vorbestraften Schauspieler, die RTL bewusst ganz weit offen lassen soll. Im Dschungelcamp 2023 wird es zwar definitiv nichts mehr - aber dem Bericht zufolge ist geplant, dass Semmelrogge 2024 doch noch zum Zug kommt. So hatte es RTL auch mit Lucas Cordalis gemacht, dessen Teilnahme 2022 wegen einer Corona-Infektion kurzfristig gekippt wurde. Cordalis stand dann auf der Kandidaten-Liste für 2023. Ob es bei Semmelrogge wirklich auch so kommt?

Update vom 16. Januar: Das erste Dschungelcamp-Wochenende ist absolviert, aber Martin Semmelrogge ist nicht in Australien. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen betonten noch im Dschungelcamp am Samstag , dass die Endziffer -09 im IBES-Telefonvoting weiter für ihn freigehalten werde – doch wie lange noch? Doch am Montag teilte RTL dann mit, dass Semmelrogge nicht mehr ins Dschungelcamp 2023 einziehen wird. „Leider hat es der Schauspieler nicht bis nach Australien und zu IBES geschafft. Er ist gerade wieder in Deutschland gelandet und befindet sich auf der Weiterreise nach Mallorca“,

Update vom 13. Januar: RTL hat sich in der ersten Dschungelcamp-Folge zu Martin Semmelrogge geäußert. Laut Moderator Jan Köppen sitzt der Schauspieler noch immer in Doha fest, weil ihn die australischen Behörden nicht einreisen lassen, mutmaßlich aufgrund seiner Vorstrafen. Ob Semmelrogge damit endgültig raus ist oder später noch ins Dschungelcamp einziehen kann? Dazu hat RTL sich nicht geäußert.

Update vom 12. Januar: Nimmt er am Dschungelcamp teil oder nicht? Tagelang war unklar, wie es mit Martin Semmelrogge weitergeht. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten. Und die sind durchaus überraschend. RTL hat nun verkündet, dass Djamila Rowe als Kandidatin am Dschungelcamp teilnimmt. Ersatz-Nacktsternchen Melody Haase indes muss weiter abwarten und bleibt nur Not-Kandidatin. Und Martin Semmelrogge? Anzunehmen ist, dass das nichts mehr wird mit seiner IBES-Teilnahme. Denn der andere Wackel-Kandidat Gigi Birofio ist wieder Corona-negativ und wird definitiv dabei sein. Und wieso sollte sonst Rowe ins Dschungelcamp einziehen, von der vorher nicht die Rede war? Doch RTL hält sich in Sachen Semmelrogge weiter bedeckt. Immerhin hat sich der Sender nun geäußert. „Wenn Sie sich jetzt fragen: Djamila ist dabei, was ist eigentlich mit Martin Semmelrogge (67)? Ein Update dazu wird es in der ersten Show von ‚Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!‘ am Freitag, den 13. Januar geben.“

Update vom 9. Januar: Es gibt noch keine positive Meldung für die Fans von Martin Semmelrogge und so langsam dürfte es mit der Teilnahme schwierig werden. Denn eigentlich müssen die Kandidaten in Australien fünf Tage in Quarantäne. Während also Lucas Cordalis und Co. sich die Langeweile im Hotelzimmer zu vertreiben, fehlt von dem „Das Boot“-Star jede Spur.

Die „Bild“ will aber zumindest eine mögliche Flugroute von Semmelrogge in Erfahrung gebracht haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dschungelcamp-Kandidat mehrfach zu Haftstrafen verurteilt

Am 13. Januar ist es so weit: Die 16. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet in Australien. Dabei ist eine bunte Mischung aus zwölf Dschungelcamp-Kandidaten. Darunter sollte sich ein ganz besonderer Paradiesvogel befinden: Martin Semmelrogge. Der 67-Jährige blickt auf eine bewegte Schauspieler-Karriere zurück. Er arbeitete sogar mit Star-Regisseur Steven Spielberg zusammen – in den vergangenen Jahren erlebte Semmelrogge aber auch tiefe Abstürze.

Name: Martin Semmelrogge

Geboren am: 8. Dezember 1955 Eckwälden (Baden-Württemberg)

Wohnort: Palma de Mallorca

Sternzeichen: Schütze

Beruf: Schauspieler

Partnerin: Regine Prause (verlobt)

Instagram: semmelland

Martin Semmelrogges Vita zeichnet ihn als Enfant terrible des deutschen Films aus. Mehrfach wurde der Schauspieler zu Haftstrafen verurteilt, die er aber offenen Vollzug absitzen durfte. Ob ihm das jetzt zum Verhängnis wird?

Dschungelcamp: Rätselraten um Martin Semmelrogge

Eigentlich sollte Semmelrogge mit den anderen Dschungelcamp-Kandidaten am 2. Januar vom Flughafen Frankfurt nach Brisbane aufbrechen. Doch wie „Bild“ berichtete, saß der Promi nicht im Flieger nach Australien.

Auch RTL hat sich zur Causa Semmelrogge bereits geäußert. Unter dem Titel „Die Dschungelcamper reisen an – nur Martin Semmelrogge nicht!“, kündigt der Sender auf seiner Website eine Erklärung an. „Wir erklären, warum!“, heißt es dort. Doch eine eindeutige Erklärung bleibt RTL schuldig:

RTL-Nicht-Erklärung zu Semmelrogge: „Produktionstechnische Gründe“

„Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe“, schreibt der Sender. Diese Aussage kann vieles bedeuten. Fest steht: Für den Flug nach Australien benötigen Reisende ein Visum. Beim Antrag wird auch nach möglichen Vorstrafen gefragt. Klar ist auch: Semmelrogge stand bereits mehrfach im Konflikt mit dem Gesetz.

Hinter den Kulissen wird sich RTL um eine Lösung bemühen und es tut sich kurz vor knapp noch einiges in Sachen Semmelrogge und Dschungelcamp. Doch ob es dem Sender auch gelingt, ihn nach Australien zu holen, ist offen. Denn einen vergleichbaren Fall gab es bereits 2016. Damals ging es um die Begleitung der Dschungelcamp-Kandidatin Sophia Wollersheim. Kiez-Größe Bert Wollersheim wurde wegen seiner Vorstrafen an der Einreise gehindert und musste Australien wieder verlassen. Jetzt wurde bekannt, dass bereits eine potenzielle Nachrückerin in den Startlöchern steht.

Martin Semmelrogge mit Reality-TV

Nun stellen sich alle die Frage: Kommt es 2023 doch nicht zur Neuauflage Semmelrogge-Cordalis? Lucas Cordalis Vater Costa absolvierte in der ersten Staffel gemeinsam mit Semmelrogge-Sohnemann Dustin die Dschungelprüfungen. Während Costa Cordalis siegreich aus der ersten IBES-Staffel hervorging und zum Dschungelkönig gekrönt wurde, stieg Dustin Semmelrogge nach lediglich drei Tagen freiwillig aus.

Im Gegensatz zu Lucas Cordalis hat der 67-jährige Schauspieler nur wenig Erfahrung im Reality-TV: 2017 trat Semmelrogge mit Ex-Ehefrau Sonja als Promi-Paar in der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ an.