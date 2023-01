“Wichtig“ : „Wichtig“ – RTL warnt Dschungelcamp-Zuschauer während Sendung

Traurige Enthüllung im Dschungelcamp an Tag 7. Schauspielerin Jana Urkraft Pallaske gewährte Einblicke in ihre Vergangenheit. RTL sah sich angesichts der Worte der Kandidatin veranlasst, eine Warnung in Richtung der Zuschauer auszusprechen.

An Tag 7 im Dschungelcamp ging es rund: Nicht nur, dass Ex-Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier über Heidi Klum herzog oder Verena Kerth über Hochzeitspläne mit Marc Terenzi sprach, von denen der noch gar nichts weiß. Auch Jana Urkraft Pallaske hatte einen besonderen Moment in „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ am Donnerstag. Dieser veranlasste sogar RTL dazu, parallel die Dschungelcamp-Zuschauer zu warnen.

Dschungelcamp-Kandidatin Jana Pallaske starb mit 19 Jahren fast an Magersucht

Weil Schauspielerin Jana vor der Essenszubereitung ihren Mitcamper Papis Loveday angeschnauzt hatte und extra Öl für sich als Veganerin haben wollte, suchte sie wenig später das Gespräch mit ihm. Darin wollte sie erklären, warum sie eben so krawallig unterwegs war, als es um das Thema Essen ging.

„Ich bin mit 19 fast an Magersucht gestorben“, gestand Jana Urkraft Pallaske dem Model im Zweiergespräch abseits von allen anderen. Wenn sie nun so wenig isst wie aktuell im Dschungelcamp, dann löst das in ihr unheilvolle Erinnerungen an die Vergangenheit aus. „Ich will nicht meinen Körper in die Richtung triggern“, erklärte sie Papis. "Da gehen die Alarmglocken wieder an, wenn er merkt, es geht wieder in die Richtung“, sagte sie, während ihnen beiden die Tränen kamen.

Botschaft an die Zuschauer: RTL postet Triggerwarnung während Dschungelcamp

Nicht nur Jana könnte sich jedoch durch den Hunger im Dschungelcamp getriggert fühlen. Sondern auch IBES-Zuschauer durch die Essstörung-Schilderungen. Dessen war sich offenbar auch RTL bewusst - und sprach parallel zur TV-Ausstrahlung eine Warnung an die Zuschauer via Twitter aus.

„Triggerwarnung: Essstörung“, postete RTL in dem sozialen Netzwerk und wollte so Zuschauer, die gegebenenfalls selbst von dem Thema betroffen sind, vorwarnen. “Essstörungen sind ernsthafte Erkrankungen“, twitterte RTL außerdem - und teilte eine Telefonnummer, unter der etwa Betroffene die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erreichen können.

Triggerwarnung: Essstörung. #IBES pic.twitter.com/lwEP6iiF6h — RTL (@RTL_com) January 19, 2023

Twitter-User loben RTL für IBES-Post

Auf Twitter bekam RTL Lob für die Trigger-Warnung und das Posten der Telefon-Hotline. „Danke dafür. Wichtig und richtig“, kommentierte eine Userin. „Wirklich dazugelernt. Wichtige und gute Service-Tweets von euch dieses Jahr“, lautete ein anderer Kommentar.

Andere User kritisierten jedoch auch, dass RTL eine Kandidatin mit einer solchen Vorgeschichte überhaupt ins Dschungelcamp lässt, in dem es bekanntlich nicht viel zu essen gibt. Eine weitere Userin kritisierte, dass RTL die Hotline für Betroffene nur auf Twitter postete - und nicht im Fernsehen zeigte, wo es deutlich mehr Menschen mitbekommen hätten.

Es ist fragwürdig, dass RTL jemanden mit einem Anorexie-Hintergrund in den Dschungel lässt. #ibes — Mai Duna (@Maiduna) January 19, 2023

So nervig das auch klingen mag, aber an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass @RTL_com eine Hilfehotline für Betroffene einblendet. #IBES — Lissbeth (@lissbeth0208) January 19, 2023

Dschungelcamp: Jana berichtet von unerfülltem Kinderwunsch

Im Dschungeltelefon erzählte Jana indes ihre Geschichte noch einmal ausführlicher. „Ich habe mich mit 18, 19 fast zu Tode gehungert. Ich habe es damals selbst erkannt und wollte da raus, hatte dieses krasse Erlebnis und diesen Switch: Ich will leben.“ Deswegen falle es ihr im Dschungelcamp wahnsinnig schwer, weil sie sich seit damals sehr sorgfältig um ihren Körper kümmere.

Dazu kommt Janas unerfüllter Kinderwunsch, der eng mit dem Thema verbunden ist. Auch darüber klärte sie Papis auf. „Ich habe im Dschungel gelebt, ich kam mit wenig Essen aus, ich kann das. Ich habe da auch so wie jetzt abgenommen und dadurch – ich war 40 – hat meine Periode aufgehört. Und ich wollte halt noch Kinder haben.“ Jetzt habe sie zwei Jahre gekämpft und jetzt sei ihre Periode seit zwei Monaten wieder da. Sie mache sich nun Sorgen, dass sich das durch die Mangelernährung wieder ändern könnte. „Aber ich schaffe das schon!“, sagte Jana.

