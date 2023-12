„Einigung beendet die Hängepartie“ Aufatmen im Saarland: Sicherheit für Wolfspeed-Ansiedlung

Unter Freudentränen jubelten die saarländischen Stahlarbeiter zu Beginn der Woche über die frohe Botschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: Endlich können Sie sicher sein, dass die Förderung für den Umbau der Hütten kommt und tausende Arbeitsplätze sichert. In Ensdorf hat man währenddessen weiter sehnlichst auf so eine Nachricht gewartet. Die Haushaltskrise in Berlin hatte die Vorfreude auf das weltweit größte Siliziumkarbid-Chipwerk von Wolfspeed und ZF in Unsicherheit verwandelt. Nun konnte auch hier aufgeatmet werden.