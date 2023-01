„Richtig am Arsch“ : Tag 9 im Dschungelcamp – Kandidaten schockiert nach Strafe durch RTL

Tag 9 im Dschungelcamp 2023: Besonders Cosimo Citiolo ist auffällig still und in sich gekehrt: „Das fuckt mich alles ab. Müde, Hunger, schwindelig. Keine Ahnung was mit mir los ist.“ Foto: RTL

Obwohl die Kandidaten bereits für zahlreiche Regelverstöße abgestraft worden sind, haben einige Promis nichts dazugelernt. Das geschah am 9. Tag im Dschungelcamp.

Ein neuer Tag im Dschungelcamp und auch in der 9. Folge gilt: „Verstöße gegen die Camp-Regeln werden bestraft“, so steht es in Dschungel-Ordnung. Nachdem die Kandidaten in der ersten Woche satte 90 Regelverstöße begangen haben, griff RTL durch und bestrafte die Kandidaten. Sie mussten jeweils einen Luxusartikel abgeben.

Schock-Moment für Dschungel-Kandidat: „Richtig am Arsch“

Doch offenbar hat die Strafmaßnahme die Promis nicht sonderlich beeindruckt, denn schon wieder gab es zahlreiche Regelverstöße:

Claudia Effenberg hat zwischenzeitlich kein Mikro getragen.

Cosimo Citiolo hat am Lagerfeuer ein Nickerchen gemacht.

Sowohl Papis Loveday als auch Lucas Cordalis haben sich nachts allein im Dschungelcamp bewegt.

Nun müssen die Kandidaten all ihre Luxusartikel abgeben. Das sorgt bei den Promis für Entsetzen. Vor allem Papis ist „richtig am Arsch“, er muss seine Stoff-Schlange Renata abgeben. Sie ist zugleich sein Kopfkissen. Nun befürchtet er, nicht mehr schlafen zu können. Einzig Jana „Urkraft“ nimmt es demonstrativ gelassen: „Wenn man loslässt, ist man frei“.

Dschungelcamp-Aus: Schock-Rauswurf für Verena Kerth

Verena Kerth gehörte nicht gerade zu den Sympathieträgern im Dschungelcamp. Dennoch kam ihr Rauswurf für die Promis völlig überraschend. „Damit hat jetzt keiner gerechnet“, ist die einhellige Meinung unter den Kandidaten.

Auch die Gescholtene selbst war sichtlich betroffen: „Ich bin noch ein bisschen geschockt und habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich muss in eine Dschungelprüfung, aber jetzt nach Hause zu kommen – ich wäre schon gerne noch ein paar Tage geblieben. Ich hätte eher gedacht, dass Jana oder Tessa gehen müssen. Aber jetzt ist es so, wie es ist und ich freue mich natürlich jetzt auf Marc“, sagte Verena nach dem Zuschauer-Voting.

Dschungelprüfung: „Ohne Fleisch kein Preis“

Jolina Mennen und Markus Mörl mussten in der Dschungelprüfung fünf verschiedenen „Fleischspezialitäten“ futtern und dabei pro Essen eine vorgegebene Gewichtsmenge verdrücken, die sie ohne Waage selbst einschätzen mussten. Unterboten sie das Gewicht, gab es keinen Stern.

Zu essen gab es Schweine-Hirn, Kamel-Lunge, Kuh-Nase, Rinder-Anus, Ochsen-Pansen und darauf noch einen Eingeweide-Saft. „Ich hab' schon drei Mal in meinen Mund gekotzt", würgte Jolina. Mit viel Krampf konnten die beiden lediglich vier von elf möglichen Sternen ergattern.

Zoff zwischen Tessa und Cecilia – die Fronten sind verhärtet

Tessa Bergmeier arbeitete weiteren daran, sich bei den Mitkandidaten unbeliebt zu machen. Obwohl das Team bereits kollektiv für Regelverstöße bestraft worden war, schlief Tessa wieder regelwidrig im Dschungelcamp statt bei den anfallenden Aufgaben zu helfen.

Auch der heftige Streit zwischen dem Ex-Model und Cecilia Asoro nach der Schatzsuche wirkte nach. Cecilia gab sich gegenüber Claudia Effenberg sichtlich schockiert darüber, dass Tessa sie angeschrien hatte. Obwohl Tessa auf Cecilia zuging und um ein klärendes Gespräch bat, wurde sie zurückgewiesen. „Ich wünsche dir alles Glück der Welt, aber ich will mit dir nicht mehr reden", blaffte Cecilia Tessa an. Djamila Rowe fasst es treffend zusammen: „Es ist immer belastend, wenn in einer Gruppe Unruhe herrscht“.

Popo-Gate im Dschungeltelefon

Nach über einer Woche im Dschungelcamp machte der Hunger Cosimo zu schaffen. Der „Checker vom Neckar“ war völlig geknickt und konnte sich kaum noch aufraffen. Somit blieb der von ihn erwartete Spaßfaktor im Camp erst einmal aus.

Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch: Gemeinsam mit Cecillia und Luigi „Gigi“ Birofio ging er ins Dschungeltelefon. Vor den Zuschauern bot er an, mit den anderen beiden eine „fette Show zu dritt“ abzuliefern, gegen eine kleine Vergütung versteht sich. Und was begehrt ein hungergeplagter Deutsch-Italiener aus Stuttgart? Einen Döner mit allem natürlich.

Cosimo rappte uninspiriert drauflos und Cecilia versucht sich an einer Tanzchoreo. Doch „Gigi“ geht All-In und sorgt für den Fremdschäm-Moment des Abends: Er zog blank. Genauer gesagt, hielt er seinen nackten Hintern in die Kamera. Zuvor war aber seine verdreckte Unterwäsche zu sehen.