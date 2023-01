IBES 2023 : Dschungelcamp-Zuschauer zunehmend genervt: Shitstorm für Tessa Bergmeier auf Twitter

Die Fronten im Dschungelcamp verhärten sich: Wird Tessa oder Cecillia zur Buhfrau? Am sechsten Tag im Dschungelcamp geraten die beiden Diven direkt aneinander.

Zwischen Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier gibt es an Tag sechs im Dschungelcamp Zoff. Die beiden streiten am Lagerfeuer, weil Tessa erneut darüber klagt, wie sehr sie wegen der Taro-Knolle vom letzten Abendessen gelitten habe. Cecilia kann es allerdings nicht leiden, dass Tessa immer so tut, als ginge es ihr von allen Kandidaten am schlechtesten. „Selbst, wenn hier ein 85-Jähriger sitzen würde, der über seine Leiden klagt, würdest du antworten: ‚Verstehe ich, aber mir geht's schlechter'“, so der Reality-Star.