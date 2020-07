Analyse : Macron zieht sein letztes Ass aus dem Ärmel

Paris Emmanuel Macron ist ein Mann der bildmächtigen Symbolik. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie schwört Frankreichs Präsident sein Volk mit bebender Stimme auf einen „Krieg“ gegen das Virus ein.

Der Effekt beim Betrachter ist jedes Mal derselbe: Wow! Ähnlich überrascht waren die Franzosen am Freitag, als der Rücktritt der Regierung bekanntgegeben wurde und Emmanuel Macron nur wenige Stunden später mit Jean Castex einen neuen Regierungschef präsentierte. Auch dieses Mal werden die Probleme aber erst nach der großen Inszenierung beginnen. Im „Krieg“ gegen das Corona-Virus machte Frankreich eine denkbar schlechte Figur. Rund 30 000 Menschen sind inzwischen an den Folgen der Krankheit gestorben, so viel wie in kaum einem anderen europäischen Land. In Sachen Umweltschutz setzt der Präsident unbeirrt auf Atomkraft – eine Technik, die nicht nur in den Augen der Ökologen, angesichts der vielen ungelösten Probleme keine Zukunft hat. So machte Emmanuel Macron nach außen zwar immer eine gute Figur, doch er führte nach innen sein Volk von einer Enttäuschung zur nächsten. Inzwischen haben die Franzosen die Geduld verloren, sie wollen den Widerspruch zwischen der Rhetorik des Präsidenten und der Realität der Gesellschaft nicht mehr hinnehmen. Die Grünen stürmten in großen Städten wie Bordeaux, Marseille, Lyon oder Straßburg die Rathäuser, während die Kandidaten der Präsidentenpartei La République en Marche zähneknirschend ihre demütigenden Niederlagen eingestehen mussten.