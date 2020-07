Französischer Präsident tauscht Innen- und Umweltminister aus : Macron will Neuanfang mit neuer Regierung

Macron will Neuanfang mit neuer Regierung

Paris Nach der Schlappe seiner Partei bei den Kommunalwahlen wechselt Frankreichs Präsident mehrere Minister aus.

Frankreich hat eine neue Regierung. Bereits am Freitag war Premier Édouard Philippe und die gesamte Regierung zurückgetreten. Nach nur wenigen Stunden war Jean Castex zum Premier ernannt worden. Am Montagabend wurde dann die Besetzung des neuen Kabinetts verkündet. Erwartetes prominentes Opfer des Umbaus ist Innenminister Christophe Castaner. Er war angesichts der eskalierten Proteste der Gelbwesten und nach mehreren Fällen von Polizeibrutalität schon vor Monaten in die Kritik geraten. Neuer Innenminister ist der 37-jährige Gérald Darmanin, teilte der Generalsekretär des Élyséepalastes, Alexis Kohler, mit. Darmanin war zuvor Haushaltsminister.