Kommunalwahl am Sonntag : Frankreich steht vor einer grünen Wende

Paris Die Umweltpartei könnte im zweiten Durchgang der Kommunalwahlen einige wichtige Rathäuser erobern.

Kommunalwahlen sind in Frankreich eine wichtige Angelegenheit. Sie sind nicht nur ein Stimmungstest für die Parteien, die Bürgermeister haben auch außerordentlich viel Macht und sie gehören inzwischen zu den letzten Politikern, die in Frankreich noch hohes Ansehen in der Bevölkerung genießen.

Aus diesem Grund blickt die gesamte Republik mit Spannung auf die Stichwahlen in vielen wichtigen Städten am Sonntag. Ein Trend zeichnet sich allerdings bereits ab: Frankreichs Politik wird wesentlich grüner werden. Die Vertreter der Europe Écologie – Les Verts (EELV) konnten im ersten Wahlgang in großen Städten wie Lyon, Besançon oder Straßburg punkten. In Bordeaux liegt der Grüne Pierre Hurmic fast gleichauf mit Amtsinhaber Nicolas Florian. Frankreich hatte bisher nur einen grünen Bürgermeister in einer größeren Stadt: Eric Piolle in Grenoble. Seine Liste geht nun mit einem deutlichen Vorsprung in die Stichwahl.