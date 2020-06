Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken : AfD: Minister soll handeln und nicht analysieren

Saarbrücken „Saarbrücken leidet – wie man unschwer als normaler Bürger und Besucher erkennen kann – an einer importierten Kriminalität.“ Das erklärt die AfD in einer Pressemitteilung – und reagiert damit auf die SZ-Berichte über Saarbrückens Spitzenposition in der Statistik des Bundeskriminalamtes (SZ vom 11. Mai und 5. Juni).

Die AfD glaubt, durch die hohe Verbrechensrate verliere Saarbrücken an „Wohnwert“, die Stadt werde es schwerer haben, Betriebe anzusiedeln, Handel und Gewerbe könnten Einbußen erleiden.