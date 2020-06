Kommentar : Ein Schritt in Richtung Zukunft

Das Atomkraftwerk Fessenheim geht vom Netz, das ist eine gute Nachricht. Zu viele Störfälle haben den Betrieb des ältesten Meilers in Frankreich zu einer Gefahr für die ganze Region werden lassen.

Strom aus Atomkraftwerken ist zwar billig, aber es ist keine Zukunftstechnologie. Allein die enormen Sicherheitsprobleme beim Neubau des Druckwasserreaktors in Flamanville zeigen, wie gefährlich die Meiler sind, der Rückbau alter Anlagen ist kompliziert, die Frage der Lagerung des Atommülls alles andere als geklärt. Für die Gemeinde Fessenheim ist das Aus des Meilers allerdings ein schwerer Schlag, war er doch Garant für einen scheinbar nicht versiegenden Strom von Gewerbesteuereinnahmen. Er sicherte viele Arbeitsplätze und finanziellen Wohlstand. Aus diesem Grund ist nun die Politik in Frankreich und Deutschland gefordert. Sie muss der Region zügig unter die Arme greifen und zeigen, dass in diesem sehr konkreten Fall der Ausstieg aus dem Atomstrom ein Schritt in Richtung Zukunft bedeutet.